Полная изоляция, день тридцать четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 22 человек.

При этом, стало известно о том, что выздоровели шесть горожан.

Однако многие заметили расхождения в данных оперативного штаба и Роспортебнадзора. На вопрос, почему так происходит, ответил главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин.

Главный санврач Нижнего Тагила объяснил расхождения в данных о заболевших COVID-19

Медикам за работу с больными коронавирусом полагаются доплаты от президента и губернатора Свердловской области. Однако в Нижнем Тагиле врачи жалуются, что никаких доплат им не дали.

Медики «скорой» в Нижнем Тагиле жалуются на отсутствие доплат за работу с COVID-19

Вчера представители Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» совместно с директором Фонда поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов посетили в Нижнем Тагиле 10 семей. Они доставили им бесплатные продуктовые наборы. Помощь оказывается отцам и матерям, чьи сыновья погибли на войне в Афганистане. Об этом сообщается на сайте «Российского союза ветеранов Афганистана».

Продолжают свою работу и волонтеры Медицинского колледжа. Они также оказывают помощь нуждающимся гражданам и рассказывают об этом на своей странице в Instagram.

В официальной группе Нижнего Тагила в «Инстаграм» сообщается, что магазины соблюдают правила безопасности в плане профилактики коронавируса и на своих дверях размещают объявления, что вход разрешен только в масках.

Там же появились фото пустых улиц города. В частности, парка «Народный», который скучает в отсутствии людей.

Однако, мнения тагильчан по поводу необходимости соблюдения мер безопасности отличаются. Кто-то соблюдает все правила, а кто-то, наоборот, отрицает существование пандемии и призывает бойкотировать введенные ограничения. TagilCity.ru провело мониторинг комментариев в группах во «Вконтакте» и выяснило, что именно возмущает тагильчан.

Чем больше всего возмущены тагильчане в соцсетях на фоне пандемии коронавируса

Еще в сети сегодня появились фото горожан, которые выстраиваются в очереди у пунктов приема оплаты и соблюдают при этом дистанцию.

Тагильчане выстроились в очереди у пунктов оплаты услуг ЖКХ

Не секрет, что пандемия коронавируса сказалась на рынке труда, в том числе и Нижнего Тагила. Так, некоторые профессии стали менее востребованными, а какие-то стали очень популярными. TagilCity.ru вместе с экспертами разобралось — что будет с рынком труда после того, как будет снят режим самоизоляции.

Как «коронакризис» изменил рынок вакансий в Нижнем Тагиле

Детско-юношеский центр «Мир» подвел итоги творческого конкурса «Весна-красна». В нем приняли участие более 470 детей от 4 до 17 лет из 43 образовательных учреждений города. Две воспитанницы ГДДЮТ творческого объединения «Мир бисера» получили дипломы первой и второй степени. Об этом сообщается в группе ГДДЮТ «Вконтакте».

У Нижнетагильского театра кукол продолжается проведение серии мастер-классов с поделками ко Дню Победы. Сегодня подписчикам группы театра предлагалось сделать «Вечный огонь».

В группу «Черный список Тагила» один из подписчиков прислал фото, на котором предлагается продегустировать колбасу в магазине во время пандемии. По словам подписчика, размещена стойка в «Монетке» на Тагилстрое.

Фото: Группа "ВКонтакте" Черный список Тагила

Всем жителям Свердловской области, в том числе и Нижнего Тагила, предлагается принять участие в Международном литературном конкурсе «ЭтноПеро-2020». Прием работ осуществляется в двух номинациях: «Основной конкурс» и «Народы России под Знаменем Победы». Конкурс приурочен к Году памяти и славы в Российской Федерации. Для участия можно прислать прозаические произведения малой формы в электронном виде. Это могут быть новые или ранее опубликованные произведения. Стиль и жанр неважен. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.

Центральная библиотека Нижнего Тагила принимает участие в XI Международной Акции «Читаем детям о войне». Для участия приглашаются дети 11-14 лет, родители и педагоги. Мероприятие состоится 6 мая в 15.00 на онлайн-платформе Zoom. В рамках мероприятия будет проходить чтение и обсуждение книги Ольги Колпаковой «Полынная елка».

Также продолжается «Кибер Кубок Старого Соболя». По итогам третьего дня в лидерах по-прежнему держатся Данила Рамазанов и Сергей Пителин. Об этом сообщается в группе клуба «Вконтакте».

Центр развития туризма Нижнего Тагила продолжает рассказывать о памятниках Великой Отечественной Войны. Сегодня был рассмотрен Мемориальный комплекс «Аллея Славы».

16 мая в Нижнем Тагиле пройдет традиционная международная акция «Ночь музеев». Однако как и многие мероприятия в этом году, она состоится в режиме онлайн. Для участников подготовлена обширная программа. Так, предлагаются вниманию мастер-классы, лекции, квесты и познавательные посты. В мероприятии планируется задействовать все социальные сети. Подробная программа мероприятия представлена на сайте Центра развития туризма Нижнего Тагила.

По данным Яндекса, на 19.00 индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле составляет 3,2 балла. По сравнению со вчерашним днем, он остался на прежнем уровне. Это означает, что на улицах не так много людей. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления, они не могут быть использованы для среднестатистической оценки количества людей на улицах.

Самоизоляция Нижний Тагил Фото: Яндекс

По последним данным в Свердловской области зарегистрировано 1144 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки выявлено 58 новых заболевших.