Социальные выплаты ФСС в Амурской области за текущий год превысили 670 млн рублей

Vostokmedia.com пишет, что пособие по беременности и родам, составившее сто пятьдесят миллионов миллионов в первом квартале текущего года, получили примерно полторы тысячи женщин. Сто тридцать пять миллионов ФСС передал шести с половиной тысячам человек, выплатив пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Ежегодно размер выплат по материнству и детству пропорционально увеличивается. С первого февраля ЕДВ на постановку на учет на ранних сроках беременности — шестьсот семьдесят пять рублей. Размер единовременного пособия при рождении ребенка — восемнадцать тысяч рублей. Минимум по уходу за первым ребенком до полутора лет — около трех с половиной тысяч рублей, за вторым и последующими детьми — примерно семь тысяч рублей.

Работники ФСС подчеркивают выгодность для будущей мамы оформления пособия с заменой лет до получения средств. При расчете пособий по материнству и детству во внимание принимается доход за два предыдущих календарных года. При наличии отпуска любого рода по заявлению работника допускается замена календарных лет.