Социальные выплаты ФСС в Амурской области за текущий год превысили 670 млн рублей
Амурское региональное отделение Фонда социального страхования реализовало примерно пятьдесят семь тысяч выплат в первом квартале этого года на общую сумму, превышающую шестьсот семьдесят один миллион рублей. Из них триста восемь миллионов – пособия по материнству и детству.
Vostokmedia.com пишет, что пособие по беременности и родам, составившее сто пятьдесят миллионов миллионов в первом квартале текущего года, получили примерно полторы тысячи женщин. Сто тридцать пять миллионов ФСС передал шести с половиной тысячам человек, выплатив пособия по уходу за ребенком до полутора лет.
Ежегодно размер выплат по материнству и детству пропорционально увеличивается. С первого февраля ЕДВ на постановку на учет на ранних сроках беременности — шестьсот семьдесят пять рублей. Размер единовременного пособия при рождении ребенка — восемнадцать тысяч рублей. Минимум по уходу за первым ребенком до полутора лет — около трех с половиной тысяч рублей, за вторым и последующими детьми — примерно семь тысяч рублей.
Работники ФСС подчеркивают выгодность для будущей мамы оформления пособия с заменой лет до получения средств. При расчете пособий по материнству и детству во внимание принимается доход за два предыдущих календарных года. При наличии отпуска любого рода по заявлению работника допускается замена календарных лет.
Со слов Ирины Кривцовой, заместителя управляющего Амурским региональным отделением ФСС РФ, заменить в расчетном периоде можно один и два года, которые следовали перед страховому случаю.