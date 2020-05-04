Свердловский губернатор заявил о невозможности отмены платы за капремонт

В ответе на обращение Альшевских говорится, что отмена платы может повлечь за собой возникновение кредиторской задолженности перед подрядчиками, выполняющими капремонт, и срыв программы по замене лифтов.

В письме губернатора также говорится, что в случае отмены платежей нехватку денег в фонде капремонтов нужно будет компенсировать, однако в бюджете на это нет средств.