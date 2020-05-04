Свердловский губернатор заявил о невозможности отмены платы за капремонт
Сегодня, 18:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Евгений Куйвашев заявил, что отмена паты за капремонт в Свердловской области из-за коронавируса невозможна. Об этом написал на странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Сюжеты: Коронавирус
В ответе на обращение Альшевских говорится, что отмена платы может повлечь за собой возникновение кредиторской задолженности перед подрядчиками, выполняющими капремонт, и срыв программы по замене лифтов.
В письме губернатора также говорится, что в случае отмены платежей нехватку денег в фонде капремонтов нужно будет компенсировать, однако в бюджете на это нет средств.
В Москве и Московской области было решено ввести мораторий на выплаты на капремонт из-за пандемии коронавируса.
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