В Екатеринбурге сотрудник больницы №7 пожаловался на маски из бумажных полотенец
Сегодня, 20:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сотрудник горбольницы №7 Екатеринбурга пожаловался на то, что медикам приходится стирать маски, а пациентам выдают средства индивидуальной защиты, сделанные из обычных бумажных полотенец, пишут «Новые известия».
Сюжеты: Екатеринбург
По словам сотрудника больницы, пациентам при входе дают маски из бумажных полотенец, а работники жалуются на то, что приходится стирать и гладить одноразовые маски.
В приемном отделении больницы информацию опровергли.
Ранее в регионах заявляли о нехватке средств индивидуальной защиты. Главврач Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга Сергей Петров заявлял, что власти не обеспечивают учреждение достаточным количеством масок. Врачи сами шьют маски из марли.
Главный врач Тарногской центральной районной больницы в Вологодской области чрез СМИ просил предпринимателей помочь в покупке масок.
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