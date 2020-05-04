В Нижнем Тагиле проведут ремонт четырех отделений Демидовской больницы

Согласно документации, в здании терапевтического отделения улице Горошникова, 37 подрядчик должен установить автоматическую систему вентиляции.

Кроме того, в эту закупку вошло выполнение работ по приведению к нормам противопожарной безопасности здания больницы на улице Ленина, 14 в поселке Уралец. Там необходимо провести обработку деревянных конструкций чердака огнезащитным покрытием, постелить на пол линолеум, поменять плинтуса, установить противопожарные перегородки и двери.

Начальная стоимость контракта на два объекта — 540 тысяч рублей.

В хирургическом отделении на улице Горошникова, 37 установят противопожарные извещатели, поставят ограждения на тупиковых лестничных маршах, сделают противопожарные перегородки и двери. Стоимость работ — 618 тысяч рублей.

Также ремонт запланирован в здании женской консультации на улице Мира, 61. Там пройдут отделочные работы — облицовка стен, установка нового подвесного потолка и металлической входной двери. Начальная стоимость контракта — 498 тысяч рублей.

Еще один корпус, который значится как нежилое помещение под литером А на улице Горошникова, 37, также приведут к нормам противопожарной безопасности — поменяют противопожарный извещатель. На работы выделены 413 тысяч рублей.

Подрядчики на выполнение данных работ определятся 13 мая в ходе проведения электронного аукциона.