В РФ заработал интернет-ресурс о мерах поддержки граждан на фоне пандемии

Сервис расположен на официальном сайте кабмина. Там находятся 80 разных государственных инициатив, собранных как по категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры), так и по типу отраслей и сфер деятельности (финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера).

Каждый раздел содержит подробную информацию по каждой программе, сроках ее действия, способах получения, ссылки на документы, а также интернет-сервисы профильных государственных ведомств, если услугу можно оформить онлайн. К примеру, если гражданам нужно дистанционно встать на биржу труда, то они должны перейти в раздел «Зарегистрироваться на trudvsem.ru», а дальше следовать за системными подсказками. Если вы представитель малого и среднего бизнеса, то для оформления субсидий нужно перейти из сервиса на сайт Федеральной налоговой службы и попасть в личный кабинет.

Разработчики намерены усовершенствовать сервис, чтобы после ввода первичных данных система сама предлагала пользователям те меры поддержки, которые для них доступны. Сейчас специалисты дорабатывают функционал сервиса, чтобы он умел выполнять такую задачу.