Вернер дал согласие на трансфер в «Ливерпуль»

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Форвард «РБ Лейпциг» Тимо Вернер принял решение покинуть чемпионат Германии.
Как сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на Bild, немецкий футболист отказался от трансфера в «Баварию» и принял предложение «Ливерпуля».
Отмечается, что 24-летний игрок хочет поработать под руководством главного тренера «красных» Юргена Клоппа.
Ранее сообщалось, что Вернер интересен мадридскому «Реалу» и «Челси».
В нынешнем сезоне форвард отыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 27 голов и отдал 12 голевых передач.
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