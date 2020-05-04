Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
Вернер дал согласие на трансфер в «Ливерпуль»
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Вернер дал согласие на трансфер в «Ливерпуль»

Сегодня, 15:34ОбществоФото: pxhere.com
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
Самоизоляция 65+. Почему нужно обратиться к волонтерам?
«Врач будет приходить». Как работают детские больницы Нижнего Тагила в пандемию
«Мир не станет прежним». Готов ли бизнес Нижнего Тагила остаться на «удаленке»
«Хуже точно не будет». Зачем жителям Нижнего Тагила соблюдать масочный режим
Семья из Екатеринбурга заразилась коронавирусом в США
У жителя Нижнего Тагила предварительно подтвердился коронавирус
В Свердловской области с некоторых городов могут снять режим полной самоизоляции
В Свердловской области выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом
Режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю
Читайте
также
Как предприятия Нижнего Тагила проверяют сотрудников на коронавирус
«Я забирал людей по частям». Как работает скорая помощь Нижнего Тагила
Карта распространения коронавируса в Свердловской области