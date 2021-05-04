Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области 4 мая

Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области 4 мая
Аномально жаркая погода ожидается в Свердловской области 4 мая
Сегодня, 12:59ОбществоФото: Евгения Гаева
Температурный рекорд ожидается в Свердловской области во вторник, 4 мая. В связи с аномально жаркой погодой спасатели выпустили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

В отдельных районах Среднего Урала 4 мая сохраняется высокая пожарная опасность, сообщают специалисты Уралгидрометцентра.

По прогнозам синоптиков в этот день температура воздуха в Екатеринбурге и других городах региона прогреется до +26 градусов.

В случае, если температура воздуха прогреется выше 26 градусов хотя бы на десятые доли, то это будет новый тнмпературный рекорд для этого дня за последние 46 лет, отмечает Е1.

На территории региона, по данным пресс-службы МЧС, с начала пожароопасного периода зафиксировано свыше 120 природных пожаров. Это в три раза выше, чем в прошлом году.

Напомним, с 30 апреля на территории Среднего Урала полностью запрещено использование открытого огня. Соответствующий указ об установлении в регионе особого противопожарного режима подписал Куйвашев.

Сюжеты:
Экология
Свердловская областьпогодаобществопожароопасный периодмай
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