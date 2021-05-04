Автопробег «Спасибо за Победу» пройдет в Нижнем Тагиле 8 мая

Автопробег «Спасибо за Победу» пройдет в Нижнем Тагиле 8 мая
Автопробег «Спасибо за Победу» пройдет в Нижнем Тагиле 8 мая
Сегодня, 16:52ОбществоФото: Евгения Гаева
Автопробег в честь Дня Победы 8 мая организуют в Нижнем Тагиле работники Свердловской железной дороги. Участники акции объедут все памятные места города.

Автопробег «Спасибо за Победу» стартует у вечного огня на площади Славы 8 мая. По задумке организаторов, участники акции посетят и возложат цветы ко всем памятным местам Нижнего Тагила, посвященным Великой Отечественной войне и погибшим солдатам. А в завершение акции колонна автомобилистов, пожелавших присоединиться к пробегу, почтят память погибших у мемориала воинам-железнодорожникам.

Днем ранее — 7 мая торжественные митинги с минутой молчания и возложением цветов состоятся у мемориалов воинам-железнодорожникам в Нижнетагильском регионе. К памятным местам, расположенным в непосредственной близости от ж\д путей, будут направлены локомотивы, которые во время минуты молчания дадут традиционный «гудок памяти», — сообщили в пресс-службе СВЖД.

Напомним, ретропаровоз из США времен войны сделает остановку в Нижнем Тагиле 5 мая. Горожане также смогут увидеть историческую реконструкцию, которая окунет очевидцев и участников в атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах встречали поезда с фронта с улыбками, цветами и под звуки духового оркестра.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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