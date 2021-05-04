Автопробег «Спасибо за Победу» пройдет в Нижнем Тагиле 8 мая

Напомним, ретропаровоз из США времен войны сделает остановку в Нижнем Тагиле 5 мая. Горожане также смогут увидеть историческую реконструкцию, которая окунет очевидцев и участников в атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах встречали поезда с фронта с улыбками, цветами и под звуки духового оркестра.