Дегтярев поделился впечатлениями о жизни в Хабаровске после переезда

Дегтярев поделился впечатлениями о жизни в Хабаровске после переезда
Дегтярев поделился впечатлениями о жизни в Хабаровске после переезда
Сегодня, 16:23ОбществоФото: ldpr.ru
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на главной пасхальной службе в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Среди помощников митрополита на службе был старший сын главы региона — Петр Дегтярев.

Издание transsibinfo.com сообщило о жизни семьи Михаила Дегтярева в Хабаровске. На службе отсутствовала супруга главы края. В семье Дегтяревых, помимо Петра, еще трое маленьких сыновей — их нельзя оставлять без присмотра на всю ночь.

Как заявил Дегтярев, его семья — это «прихожане храма, а не захожане». Дегтяревы являются частью общества многодетных семей «Ландыш». Каждое воскресенье они приходят на службу.

По словам супруги главы Хабаровского края, муж очень хочет, чтобы у них родилась дочь, и даже готов подарить за это собаку.

Михаил Дегтярев заявил, что его жена работает 24/7, воспитывая их детей, и он благодарен ей и всем женщинам в ее лице за это. Если Дегтярев не в командировке, он сам отвозит сыновей в детсад и муниципальную школу.

Глава края также рассказал, что его третий сын пойдет в первый класс тоже в Хабаровске. «Никаких Лондонов. Никакой Москвы. Я вас разочарую», — сказал он.

В Хабаровске Дегтярев купил квартиру в ипотеку. Ранее у семьи было съемное или служебное жилье, и лишь на Дальнем Востоке чета решила обосноваться окончательно. В новой квартире уже побывала мать Дегтярева: она пожила в гостях у семьи месяц и помогла жене Дегтярева позаботиться о четырех сыновьях.

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