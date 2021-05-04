«Это катастрофа». Певица Светлана Светикова поделилась мнением о дорогах и экологии

Во время гастрольного тура в Нижний Тагил певица Светлана Светикова поделилась в беседе с редакцией TagilCity.ru мнением о российских дорогах и экологических проблемах.

По словам Светиковой, хорошими дорогами могут похвастаться в основном только крупные города, и то далеко не все: Я езжу по России каждый год. Это, конечно, катастрофа. Крайне редко, в основном, очень большие города могут похвастаться нормальными дорогами. Что касается той же Москвы — кошмар. МКАД просто раздолбанный весь. Дороги меняются каждый год. Все это бестолково и ни к чему не приводит. Все время одни и те же ремонты дорог, и это все ужасно. Однако артистка отмечает, что и в регионах есть города, которые отличаются чистотой и порядком: Случаются города, которые прямо сильно отличаются. Видно, что чисто, видно, что заботятся о внешнем виде своего города. Фото: Ирина Королькова Также Светлана Светикова поделилась мнением о экологических проблемах в России. Она рассказала, что приняла решение уехать из города в Подмосковье именно из-за лучшей экологии. Однако Москва продолжает активно расширятся, и сейчас урбанизация уже добралась до поселка, в котором живет певица. Я в Москве не живу давно, уехала за город, потому что для меня как раз-таки экология несказанно важна. Но и тут уже строят заводы рядом с нашим поселком, строят высотки. Скоро из нашего окна будут видны 14-этажные дома. Мы уехали за город, чтобы быть в тишине и покое, а по факту Москва расширяется очень мощно. Кому-то это нравится, кто-то любит «мегаполисность», ощущение города. А я люблю тихие места, но это тоже пришло не сразу,рассказала Светлана Светикова. Фото: Ирина Королькова Улучшить экологию, по мнению Светиковой, может каждый, и начать нужно с себя. Например, заниматься раздельным сбором мусора: В нашем поселке, где я живу, для всего есть свой бак. И это уже везде. В Москве всюду раздельный мусор. Но все равно заметно, что кто-нибудь да накидает стекло в бумагу или еще что-нибудь смешает. Я не понимаю, почему. Очень много известных людей подают замечательный пример, ездят за границу и океан чистят. Молодцы. Наши дети должны расти в цивилизованном мире. В конце беседы певица отметила, что, несмотря на сложную экологическую ситуацию в стране и мире, шанс что-либо исправить еще есть: По крайней мере, надо стараться. А сможем или нет — сложно сказать. Иногда смотришь и ловишь себя на ощущениях, что есть какой-то «доктор зло», который хочет уничтожить человечество. Есть очевидные вещи, которые нельзя делать, а они все равно делают. Беседовала Ирина Королькова.

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