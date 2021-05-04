«Грустенько»: на уличных художников заявили в полицию жители Екатеринбурга

За надписи «грустенько», «гламурненько» и прочие на стенах во Втузгородке на уличных художников заявили в полицию и ФСБ жители Екатеринбурга.

Екатеринбуржцы, увидевшие в уличном творчестве оппозиционные надписи, которые молодые люди наносили на стены через трафареты, пожаловались на авторов не только в полицию, но и ФСБ. Об этом Е1 рассказали жители Втузгородка. Как выяснило издание, художниками оказались любители стрит-арта, которые изучают пространство Екатеринбурга и таким образом, нанося через трафареты «грустненько», «славненько», «гламурненько» и «розовенько», решили повзаимодействовать с ним. «Оппозиционные» надписи оказались частью первой арт-прогулки с Андреем Голденковым, Анной Снегиной и Алексеем Клюквой по районам Екатеринбурга в рамках проекта «Е-катарсис». Пришедшим людям, а их было порядка 40 человек, было предложено выбрать свой способ взаимодействия с городской средой. Многие выбрали трафареты, а также видео, фотографию и стикеры. В УМВД по Екатеринбургу поступившие заявления на уличных художников не комментируют. Напомним, в конце января 2020 года в центре Екатеринбурга на углу улиц Попова и Сакко и Ванцетти появились новые граффити размером с пятиэтажный дом. Арт-объект посвящен 75-летию атомной промышленности. В центре Екатеринбурга появился новый стрит-арт размером с пятиэтажный дом

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