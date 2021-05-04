«Мироное небо»: ошибки на баннерах к 9 Мая продолжают находить жители Краснотурьинска

Второй баннер с ошибкой, на этот раз фактической, а не орфографической, уже больше года висит на Аллее Славы, расположенной у заводского музея. На нем написано, что торжественный парад Победы состоялся 9 мая 1945 года, хотя на самом деле он проходил 24 июня.