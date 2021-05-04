«Мироное небо»: ошибки на баннерах к 9 Мая продолжают находить жители Краснотурьинска

Баннер с надписью «Спасибо вам за мироное небо над головой» появился на главной городской площади Краснотурьинска. Об этом местному паблику «Краснотурьинск LIVE» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали жители, поделившись фотографиями.
Второй баннер с ошибкой, на этот раз фактической, а не орфографической, уже больше года висит на Аллее Славы, расположенной у заводского музея. На нем написано, что торжественный парад Победы состоялся 9 мая 1945 года, хотя на самом деле он проходил 24 июня.
Такие баннеры должны быть демонтированы, а в отношении тех, кто согласовывал эти изображения и принимал эту некачественно сделанную работу, безусловно, должны быть сделаны соответствующие оргвыводы, прокомментировал инцидент Znak координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Никонов.
Напомним, в центре Краснотурьинска к 9 Мая был размещен баннер с изображением маршала Константина Рокоссовского, в фамилии которого оказались допущены две ошибки.