Первые гидроиспытания на теплосетях начались в мае в Нижнем Тагиле

Первые гидроиспытания на теплосетях начались в мае в Нижнем Тагиле
Первые гидроиспытания на теплосетях начались в мае в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Гидроиспытания на теплосетях начались в мае на территории Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что на период опрессовок прекращается подача горячей воды.

Планируется, что гидроиспытания будут завершены в течение суток, однако в поселке Северный ООО «Райкомхоз-теплосети» отключит горячую воду на два дня — с 19 по 20 мая. 4 и 5 мая испытания сетей начнут котельные в поселке Нижняя Черемшанка и на Кушвинском тракте, а с 11 по 27 мая МУП «Тагилэнерго» осуществит гидропромывку тепловых сетей Тагилстроевского и Ленинского районов.

Фото:администрация Нижнего Тагила

Будет проверено состояние котельных, которые находятся в поселках Висимо-Уткинск, Верхняя Черемшанка, Серебрянка, Антоновский, а также в лагере «Уральский огонек» и санатории «Руш».

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Нижний Тагил
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