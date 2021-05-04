Прокуратура выявила нарушения в перевозке разбившихся под Ставрополем баскетболисток
Сегодня, 20:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru

Прокуратура выявила нарушения в перевозке разбившихся под Ставрополем баскетболисток

Прокуратура Волгоградской области выявила нарушения, которые были допущены в перевозке баскетбольной команды, попавшей в ДТП в Ставропольском крае. В результате аварии погибли пять девочек.

На турнир воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва ехали на автомобиле 2005 года выпуска. Как стало известно, у водителя отсутствовал путевой лист и лицензия на осуществление пассажирских перевозок на автобусе, сообщает ИА «Новые известия». Отмечается, что данный микроавтобус также не был оборудован проблесковым маячком, опознавательными знаками и устройством для ограничения скорости движения.

В результате надзорное ведомство внесло представление в адрес главы Волгограда Виталия Лихачева ввиду неисполнения своих обязанностей чиновниками городского комитета по физической культуре и спорту.

Напомним, инцидент произошел 30 апреля 2021 года. «ВАЗ-2109» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с попутно идущим грузовым автомобилем, от чего последний опрокинулся.

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