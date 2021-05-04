Путин поручил реализовать социальные инициативы «Единой России»

По сообщению издания Nashgorod, глава России по итогам ежегодного послания Федеральному собранию подписал поручение об исполнении социальных инициатив «Единой России». Так, с первого июля текущего года беременным женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, увеличат размер пособия до половины прожиточного минимума при условии, что они встанут на учет в медучреждение на ранних сроках беременности.
Еще одна инициатива ЕР, которую поддержал президент, — возврат 50% стоимости от покупки путевок в детские оздоровительные лагеря. Документ начнет действовать пятнадцатого мая. Также по поручению главы государства в РФ продлят программу туристического кешбэка для всех граждан Российской Федерации до конца текущего года.
Отмечается, что ранее депутаты «Единой России» выступили с инициативой об обновлении автопарков в школах — с этого года и на протяжении последующих трех лет ежегодно из федерального бюджета будут выделяться средства для покупки около четырех тысяч автобусов российского производства.
Также депутаты ЕР неоднократно выступали с предложением сделать подключение к газопроводу в регионах бесплатным для жителей. Владимир Путин поручил правительству и главам субъектов РФ совместно с «Газпромом» разработать
программу бесплатной газификации домов граждан, в которую войдут газифицированные населенные пункты, где газовая труба не доведена непосредственно до домов жителей.
Андрей Турчак, секретарь генерального совета «Единой России», подчеркнул, что в ближайшее время депутаты составят график бесплатного подключения граждан к газопроводу, уделяя особое внимание россиянам пожилого возраста и многодетным семьям, которым помогут в оформлении необходимой документации. Региональные отделения партии создадут единую базу, куда внесут всю необходимую информацию для бесплатного подключения к газовой магистрали.
Еще одним важным изменением для россиян с июля текущего года станет начисление пособий неполным семьям, воспитывающим детей от восьми до семнадцати лет. Выплаты будут получать одинокие родители и семьи с судебным решением об алиментах.
По сообщению на сайте ER.ru, все необходимые законодательные изменения, касающиеся выплат пособий для беременных женщин и полной оплаты больничного родителям детей дошкольного возраста, уже внесены депутатами «Единой России».
Напомним, ранее партия ЕР предложила на рассмотрение ряд инициатив по дополнительной социальной поддержке граждан, которые президент Российской Федерации поддержал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.