Путин поручил реализовать социальные инициативы «Единой России»

По сообщению издания Nashgorod, глава России по итогам ежегодного послания Федеральному собранию подписал поручение об исполнении социальных инициатив «Единой России». Так, с первого июля текущего года беременным женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, увеличат размер пособия до половины прожиточного минимума при условии, что они встанут на учет в медучреждение на ранних сроках беременности.