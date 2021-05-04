Ремонт площади перед ДК «Юбилейный» начат в Нижнем Тагиле

Площадь перед дворцом культуры и парковка тоже входят в проект и будут отремонтированы. На парковке будет уложен асфальт, а на площади — тротуарная плитка, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.