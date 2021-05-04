Ремонт площади перед ДК «Юбилейный» начат в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:03ОбществоФото: TagilCity.ru

Ремонт площади перед ДК «Юбилейный» начат в Нижнем Тагиле

Ремонтировать площадь перед ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле начали строители. Также продолжается реконструкция парка за дворцом.

Перед «Юбилейным» работает спецтехника. Строители уже сняли асфальт и разгрузили щебень и песок.

Площадь перед дворцом культуры и парковка тоже входят в проект и будут отремонтированы. На парковке будет уложен асфальт, а на площади — тротуарная плитка, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Видео:TagilCity.ru

Кроме того, в парке также продолжается реконструкция, забором обнесена вся территория. Строители обустраивают новое освещение и выкладывают дорожки бортовым камнем. Старый асфальт демонтирован на всех тротуарах.

Плитка уже заказана: будет приходить, начнем мощение дорожек. Также начали копать траншеи под монтаж кабелей освещения, отметил Игорь Васильев.

Фото:TagilCity.ru

Напомним, реконструкция парка за ДК «Юбилейный» на площади 4,3 гектара проходит в рамках нацпроета «Жилье и городская среда». Работы планируется завершить к концу сентября 2021 года, подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». На реконструкцию выделено 71,3 миллиона рублей.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтблагоустройствореконструкцияДК ЮбилейныйНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы