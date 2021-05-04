Ремонт площади перед ДК «Юбилейный» начат в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:03ОбществоФото: TagilCity.ru
Перед «Юбилейным» работает спецтехника. Строители уже сняли асфальт и разгрузили щебень и песок.
Площадь перед дворцом культуры и парковка тоже входят в проект и будут отремонтированы. На парковке будет уложен асфальт, а на площади — тротуарная плитка, рассказал редакции TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Кроме того, в парке также продолжается реконструкция, забором обнесена вся территория. Строители обустраивают новое освещение и выкладывают дорожки бортовым камнем. Старый асфальт демонтирован на всех тротуарах.
Плитка уже заказана: будет приходить, начнем мощение дорожек. Также начали копать траншеи под монтаж кабелей освещения, отметил Игорь Васильев.
Напомним, реконструкция парка за ДК «Юбилейный» на площади 4,3 гектара проходит в рамках нацпроета «Жилье и городская среда». Работы планируется завершить к концу сентября 2021 года, подрядчиком выступает МУП «Тагилдорстрой». На реконструкцию выделено 71,3 миллиона рублей.