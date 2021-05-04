Ремонтные работы начались в школе № 6 в Новоасбесте

На месте будущей школы для начальных классов в Новоасбесте начались ремонтные работы. Редакция TagilCity.ru побывала на месте строительства и выяснил, как продвигается стройка.

Территория стройки сейчас ограждена забором, у здания отсутствуют окна и разобрана крыша — видно, что осуществляются демонтаж конструкции. Строительный мусор складируется на территории будущей школы в Новоасбесте. Фото: tagilcity.ru На месте стройки будет открыта школа для младших классов, пока складируем строительный мусор на территории стройки, после найдем место и будем вывозить,рассказал редакции работник подрядной организации. Напомним, на ремонтные работы учреждения было выделено 40,1 млн рублей. Заказчиком выступило МУП «Управление капитального строительства ГГО». Контракт получило ООО «КСМ» снизив стоимость работ до 34,5 млн рублей. Помимо демонтажа старых конструкций, в рамках капремонта будут установлены новые окна, двери и перегородки. Также у здания школы появится новая крыша из профлиста. Школа будет построена без пищеблока: будущие ученики будут обедать в корпусе учебного заведения, который находится через дорогу. Каркас будет стоять, мы делаем капремонт, планируется, что к сентябрю уже работы будут сданы и дети пойдут в новую школу,заявил собеседник TagilCity.ru. Работы должны быть сданы до 30 июля 2021 года, а общая площадь помещения, которое начали ремонтировать, составляет 627 квадратных метров. Школу № 6 в Новоасбесте отремонтируют за 40 млн

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