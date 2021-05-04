Ретропаровоз из США времен войны сделает остановку в Нижнем Тагиле 5 мая

Поприветствовать праздничный эшелон кушвинцы смогут на станции Гороблагодатская с 09.50 до 10.50 по местному времени. В Нижнем Тагиле состав будет стоять на путях с 14.00 до 16.00. В это время на станции, как и на других, где предусмотрены остановки, пройдут торжественные митинги и концерты.