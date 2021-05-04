Ретропаровоз из США времен войны сделает остановку в Нижнем Тагиле 5 мая

Курсирование исторического эшелона в честь годовщины Победы под названием «Поезд идет на восток» организовала Свердловская железная дорога. 5 мая ретропоезд сделает остановки в Кушве на станции Гороблагодатская и в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба СВЖД.
Возглавит праздничный эшелон раритетный паровоз Еа-3113, выпущенный в США в 1944 году. В СССР было поставлено порядка 2 тысяч таких машин, способных разогнаться до 55 километров в час.
Также в составе ретропаровоза входят вагон аптека-операционная, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, платформы с военной техникой и платформа-сцена.
Поприветствовать праздничный эшелон кушвинцы смогут на станции Гороблагодатская с 09.50 до 10.50 по местному времени. В Нижнем Тагиле состав будет стоять на путях с 14.00 до 16.00. В это время на станции, как и на других, где предусмотрены остановки, пройдут торжественные митинги и концерты.
А в 13.30 тагильчане смогут увидеть историческую реконструкцию, которая окунет очевидцев и участников в атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах встречали поезда с фронта с улыбками, цветами и под звуки духового оркестра.
После прибытия состава все желающие смогут зайти внутрь раритетных вагонов и осмотреть экспозицию, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Напомним, 9 мая в Нижнем Тагиле состоится празднование 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что пройдет парад военной техники, шествие силовиков, а вечером жители города увидят пиротехническое шоу.