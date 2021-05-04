Рисунок вороны школьницы из Нижнего Тагила выставят в Третьяковской галерее в Москве

Рисунок вороны школьницы из Нижнего Тагила выставят в Третьяковской галерее в Москве
Рисунок вороны школьницы из Нижнего Тагила выставят в Третьяковской галерее в Москве
Сегодня, 18:55ОбществоОльга ДайбоваФото: группа Вконтакте благотворительного проекта "Поколение М"
Учащаяся школы № 45 из Нижнего Тагила Арина Куватова стала победителем конкурса федерального благотворительного проекта «Поколение М». Ее рисунок вороны, выполненный тушью, представят в Третьяковской галерее. О творческой ученице редакции TagilCity.ru рассказала учитель изобразительных искусств школы Анна Шморгунова.

Анна Шморгунова сообщила TagilCity.ru, что поделки и рисунки школьники присылали ей по электронной почте, пока находились на дистанционном обучении. Интересные работы учитель откладывала в архив, чтобы потом отправить их по номинациям на конкурсы. В конкурсе федерального проекта «Поколение М» от школы № 45, по словам учителя, приняли участие около сотни детей разных классов.

Пять человек стали победителями в конкурсе «Приз зрительских симпатий», то есть больше всего лайков набрали. На конкурсе это виртуальные монетки, которые потом преобразуются в денежный эквивалент, и он идет на благотворительность больным детям. А одна участница победила в конкурсе «Третьяковская галерея», где главный приз поездка в Москву, сказала учитель изо школы № 45 Анна Шморгунова.

Арина Куватова, по словам педагога, достаточно творческая девочка. Учитель изо сказала, что работает с ученицей с первого класса. Работы юной тагильчанки были отмечены и на других конкурсах. В этот раз победила работа, которую она создала до этого в художественной школе Нижнего Тагила.

Напомним, учащийся 11 класса школы №1 им. Крупской Антон Кайзер написал книгу «Самозанятый ребенок», ставшую хитом продаж, и представит ее книжном салоне в Санкт-Петербурге.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
МосквашколаконкурспобедительрисунокшкольницаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы