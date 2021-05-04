Рисунок вороны школьницы из Нижнего Тагила выставят в Третьяковской галерее в Москве

Анна Шморгунова сообщила TagilCity.ru, что поделки и рисунки школьники присылали ей по электронной почте, пока находились на дистанционном обучении. Интересные работы учитель откладывала в архив, чтобы потом отправить их по номинациям на конкурсы. В конкурсе федерального проекта «Поколение М» от школы № 45, по словам учителя, приняли участие около сотни детей разных классов.
Пять человек стали победителями в конкурсе «Приз зрительских симпатий», то есть больше всего лайков набрали. На конкурсе это виртуальные монетки, которые потом преобразуются в денежный эквивалент, и он идет на благотворительность больным детям. А одна участница победила в конкурсе «Третьяковская галерея», где главный приз поездка в Москву, сказала учитель изо школы № 45 Анна Шморгунова.
Арина Куватова, по словам педагога, достаточно творческая девочка. Учитель изо сказала, что работает с ученицей с первого класса. Работы юной тагильчанки были отмечены и на других конкурсах. В этот раз победила работа, которую она создала до этого в художественной школе Нижнего Тагила.
Напомним, учащийся 11 класса школы №1 им. Крупской Антон Кайзер написал книгу «Самозанятый ребенок», ставшую хитом продаж, и представит ее книжном салоне в Санкт-Петербурге.