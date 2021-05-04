Рисунок вороны школьницы из Нижнего Тагила выставят в Третьяковской галерее в Москве

Пять человек стали победителями в конкурсе «Приз зрительских симпатий», то есть больше всего лайков набрали. На конкурсе это виртуальные монетки, которые потом преобразуются в денежный эквивалент, и он идет на благотворительность больным детям. А одна участница победила в конкурсе «Третьяковская галерея», где главный приз поездка в Москву, сказала учитель изо школы № 45 Анна Шморгунова.