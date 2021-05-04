России предложили брать пример по реализации табачной продукции с Европы

Сергей Борисов, председатель попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ», считает, что для решения проблемы необходимо разделить федеральный закон № 15 на две части. Одна из них будет касаться здравоохранения, а другая должна быть направлена на регулирование оборота и производства. Причем за прозрачность этого рынка должен быть в ответе только один регулятор, подчеркнул Борисов.