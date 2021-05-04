России предложили брать пример по реализации табачной продукции с Европы

Исследования показали, что нелегальная табачная продукция составила 10,7% этого рынка в первом квартале нынешнего года. Этот показатель вырос за последние пять лет в 11 раз. Причина — ввод акцизов и падение доходов населения, пишет newsnn.ru.
Микробизнес вовлекается в нелегальную торговлю из-за избыточных ограничений в легальной сфере, отметил Александр Калинин, президент «ОПОРЫ РОССИИ». Он считает, что задача объединения — избавить отрасль от излишних запретов. Это поможет вытеснить нелегальный бизнес с мелких рынков. Для выполнения этой задачи необходимо создать одинаковые условия для честной торговли, заключил он.
В России, по словам Калинина, идет дискриминация малых форматов торговли. Из-за этого покупатель, не находя нужный товар из-за ограниченного ассортимента, уходит в крупные торговые сети. Благодаря этому большие торговые точки получают сверхприбыль, а мелкий бизнес вынужден закрываться. Иначе выглядит ситуация за рубежом — там табачная продукция реализуется мелкими ларьками, например газетными.
В настоящее время в РФ реализуется эксперимент — менее вредные никотиносодержащие товары маркируются с целью передачи их в малоформатную розницу. Но регулирование этого рынка курируют одновременно несколько ведомств, среди которых Минсельхоз, Минздрав, Минпромторг, поэтому процесс сильно затянулся.
Сергей Борисов, председатель попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ», считает, что для решения проблемы необходимо разделить федеральный закон № 15 на две части. Одна из них будет касаться здравоохранения, а другая должна быть направлена на регулирование оборота и производства. Причем за прозрачность этого рынка должен быть в ответе только один регулятор, подчеркнул Борисов.
Сергей Слипченко, председатель комитета по подакцизным товарам, высказался за разграничение рекламы табачной продукции и доступа потребителя к информации об этом товаре.
Следующее заседание «ОПОРА РОССИИ» планирует провести совместно с ФАС. Обсуждение будет касаться конкурентоспособности бизнеса на рынке никотиносодержащей и табачной продукции.