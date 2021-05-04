Срыв отопительного сезона грозит Новоуральску из-за закрытия банка «Нейва»

60 миллионов рублей оказались заморожены в банке «Нейва» на счетах муниципального предприятия «Водогрейная котельная», обеспечивающее отопление Новоуральска. Эти деньги должны были пойти на замену труб в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает URA.RU со ссылкой на свой источник в МУПе.