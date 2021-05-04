За продажу нелегального алкоголя жителю Екатеринбурга грозит до 6 лет тюрьмы

Мужчине грозит штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.