За продажу нелегального алкоголя жителю Екатеринбурга грозит до 6 лет тюрьмы
Сегодня, 11:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru

За продажу нелегального алкоголя жителю Екатеринбурга грозит до 6 лет тюрьмы

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью свыше 2,3 миллиона рублей.

Уроженец деревни Заречная Пригородного района — мужчина 1970 года рождения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 171.1 статьей УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, в особо крупном размере).

Как выяснили следователи, в декабре 2020 года с целью получения материальной выгоды подозреваемый приобрел у неустановленных лиц (материалы в отношении них выделены в отдельное производство) и хранил немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, намереваясь сбывать ее по цене, ниже рыночной.

Мужчина приобрел свыше 1,5 тысячи бутылок и 86 канистр спиртосодержащей продукции, подлежащей в обязательном порядке маркировке специальными (акцизными) марками.

Согласно заключению экспертов, представленные жидкости содержат в своем составе этиловый спирт. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчине грозит штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.

Напомним, в начале апреля с тонной нелицензированного алкоголя попался водитель ГАЗели в Новой Ляле. 230 литров алкоголя было расфасовано в 0,5-литровые бутылки с этикетками трех видов водки.

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Екатеринбург
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