Жители Новоуральска могут сдать оружие за вознаграждение

Жители Новоуральска могут сдать оружие за вознаграждение
Жители Новоуральска могут сдать оружие за вознаграждение
Сегодня, 14:33ОбществоФото: МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский»
Добровольно сдать оружие и получить вознаграждение призывает жителей полиция Новоуральска. К примеру, за единицу боевого ручного стрелкового оружия можно получить 4,5 тысячи рублей.

Стражи правопорядка напоминают гражданам о мерах ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов и призывают граждан при-ходить и сдавать оружие в отдел полиции.

Размеры вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ увеличены, сообщает пресс-служба МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».

Так за пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды стрелкового оружия предусмотрено вознаграждение в размере 4500 рублей за штуку. За части боевого ручного стрелкового оружия, такие как ствол, барабан, затвор и прочее, — 900 рублей за штуку.

3300 рублей можно получить за добровольную сдачу охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, а за его основные части — 600 рублей.

Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие оценивается в 2000 рублей за штуку, его части — 400 рублей.

Газовое оружие можно сдать за 1000 рублей за штуку, пневматическое — 600 рублей за штуку, а самодельное огнестрельное оружие — 2000 рублей за штуку.

Также за вознаграждение можно сдать боеприпасы к различным видам оружия, взрывчатые вещества и порох, средства инициирования взрывов, детонирующие и огнепроводные шнуры.

Граждан, у которых находится незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые устройства, а так же любое другое оружие по различным причинам находящееся в распоряжении (оставшееся в наследство, подаренное, найденное и т. д.) и не состоящее на учете в лицензионно-разрешительной службе, в отделе полиции просят добровольно сдать на возмездной основе.

Граждане, сдавшие добровольно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства освобождаются от уголовной ответственности, подчеркнули в полиции.

Напомним, 12 апреля подозрительный предмет, похожий на гранату, был найден в подъезде жилого многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Его обследовали специалисты группы разминирования нижнетагильского ОМОН Управления Росгвардии.

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