Жители Новоуральска могут сдать оружие за вознаграждение

Стражи правопорядка напоминают гражданам о мерах ответственности за незаконный оборот оружия и боеприпасов и призывают граждан при-ходить и сдавать оружие в отдел полиции.
Размеры вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ увеличены, сообщает пресс-служба МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский».
Так за пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды стрелкового оружия предусмотрено вознаграждение в размере 4500 рублей за штуку. За части боевого ручного стрелкового оружия, такие как ствол, барабан, затвор и прочее, — 900 рублей за штуку.
3300 рублей можно получить за добровольную сдачу охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, а за его основные части — 600 рублей.
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие оценивается в 2000 рублей за штуку, его части — 400 рублей.
Газовое оружие можно сдать за 1000 рублей за штуку, пневматическое — 600 рублей за штуку, а самодельное огнестрельное оружие — 2000 рублей за штуку.
Также за вознаграждение можно сдать боеприпасы к различным видам оружия, взрывчатые вещества и порох, средства инициирования взрывов, детонирующие и огнепроводные шнуры.
Граждан, у которых находится незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые устройства, а так же любое другое оружие по различным причинам находящееся в распоряжении (оставшееся в наследство, подаренное, найденное и т. д.) и не состоящее на учете в лицензионно-разрешительной службе, в отделе полиции просят добровольно сдать на возмездной основе.
Граждане, сдавшие добровольно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывчатые устройства освобождаются от уголовной ответственности, подчеркнули в полиции.
Напомним, 12 апреля подозрительный предмет, похожий на гранату, был найден в подъезде жилого многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Его обследовали специалисты группы разминирования нижнетагильского ОМОН Управления Росгвардии.