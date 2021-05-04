Жители Новоуральска могут сдать оружие за вознаграждение

Граждан, у которых находится незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывчатые устройства, а так же любое другое оружие по различным причинам находящееся в распоряжении (оставшееся в наследство, подаренное, найденное и т. д.) и не состоящее на учете в лицензионно-разрешительной службе, в отделе полиции просят добровольно сдать на возмездной основе.