5 и 9 мая в Нижнем Тагиле изменится расписание трамваев

В связи с перекрытиями движения для репетиции парада и его проведения 5 и 9 мая в Нижнем Тагиле изменятся маршруты движения трамваев.

Расписание трамваев 5 мая Проспект Ленина от улицы Первомайской до проспекта Мира будет закрыт с 18.30 ориентировочно до 21.00. Вагоны на время репетиции парада будут курсировать по измененному маршруту. 3 и 15 маршруты Новая Кушва — Красный Камень — Выя — ГГМ. 12 маршрут Пихтовые горы — Приречный микрорайон. На участке проспект Ленина — Пихтовые горы расписание будет сохранено. 17 маршрут УВЗ — Красный Камень — Выя — ГГМ. Рейс, отправлением с ГГМ в 17.58, состоится вовремя. Возможно трамвай проследует через Выю и Красный Камень. В этом случае он прибудет на УВЗ с опозданием на 20 минут. В обратную сторону вагон отправится ориентировочно в 19.22 (вместо 19.05), он проедет только до улицы Островского через Красный Камень и Выю только до ул. Островского. Рейсы в 19.27 и в 20.35 ГГМ до УВЗ. С Вагонки тагильчане смогут уехать на трамвае № 12 в 20.46 от остановки Улица Юности, а далее пересесть на 15 маршрут. Расписание трамваев 9 мая В День победы движение трамваев по проспектам Ленина и Мира будет полностью закрыто с 7.00 ориентировочно до 16.00–17.00. 3 маршрут С 5.28 до 7.00 трамваи будут ездить по кольцу «улица Островского — Выя — Красный Камень — улица Островского» с интервалом в 13 минут. С 7.00 до открытия движения три вагона будут курсировать от улицы Островского до Красного Камня с интервалом в 12-13 мин. Один вагон будет следовать от улицы Островского на ВМЗ с интервалом в 38 минут. 15 маршрут C 5.23 до 7.00 трамваи по расписанию выходного дня поедут по обычному маршруту. Дополнительно пустят вагоны от Новой Кушвы до ГГМ с 6.10 до 6.49 с интервалом 2-10 минут. Последний трамвай с Новой Кушвы на ГГМ отправится в 6.49, а с ГГМ до Новой Кушвы — в 5.45. 12 маршрут С утра не предусмотрены рейсы по полному маршруту. До открытия движения трамваи поедут от остановки Пихтовые Горы до Отделения дороги. Первое отправление с Пихтовых гор в 6.23, затем в 7.28. До 9.32 интервал движения для доставки тагильчан на парад составит четыре — шесть минут, после 9.29 — 20-50 минут. После окончании парада с 11.31 до 12.31 трамваи увезут пассажиров от Отделения дороги обратно до Пихтовых гор с интервалом 5-10 минут. С 12.31 до 13.30 интервал составит 20-45 минут, а затем 16-18 минут. 8 маршрут Вагоны начнут работу по расписанию выходного дня. По полному маршруту с Вагонки на Красный Камень пассажиры смогут уехать в 5.17 и 5.48, в обратном направлении — в 5.56 и 6.34. Затем до открытия движения трамваи продолжать работать по укороченному маршруту УВЗ — Отделение дороги. Два вагона будут следовать с интервалов в 20-35 минут. 10 маршрут Трамваи будут двигаться по обычному маршруту по расписанию выходного дня утром с 4.15 до 7.04 и с 9.34 до 1.22 (10 мая). На период перекрытия Ленинградского проспекта в районе площади Славы движение будет приостановлено примерно с 15.30 до 17.00). 6 маршрут По обычной трассе следования с расписанием выходного дня. Уточнить время отправления и путь следования трамваев можно у центрального диспетчера по телефону: (3435) 37-91-66. Местоположение вагонов можно увидеть через сервис «Трамвай на карте» на сайте: https://tagiltram.ru/map.

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