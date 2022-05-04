Неизвестные похитили более 17 тысяч с банковской карты тагильчанки

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина. По ее словам, она оформила кредитную карту в одном из банков около двух лет назад, но потом потеряла ее. Средствами тагильчанка пользовалась через мобильное приложение. А несколько дней назад из банка пришло сообщение о подозрительной активности и блокировке карты.