Неизвестные похитили более 17 тысяч с банковской карты тагильчанки

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина. По ее словам, она оформила кредитную карту в одном из банков около двух лет назад, но потом потеряла ее. Средствами тагильчанка пользовалась через мобильное приложение. А несколько дней назад из банка пришло сообщение о подозрительной активности и блокировке карты.
Сотрудники правоохранительных органов проверили торговые точки, в которых злоумышленники расплачивались чужой картой. Покупки они совершали около оптового рынка на Гальянке. Под подозрением находится пара, попавшая на записи камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Уголовное дело расследуется дело краже в отношении электронных денежных средств. Просьба ко всем, кто располагает информацией о личностях подозреваемых, обратиться в дежурную часть по телефону (3435) 97-64-02.
Напомним, осенью 2021 года житель Нижнего Тагила нашел на улице банковскую карту и решил потратить с нее деньги. За покупки на сумму около шести тысяч рублей мужчина приговорен к одному году колонии строгого режима.