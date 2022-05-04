Неизвестные похитили более 17 тысяч с банковской карты тагильчанки

Неизвестные похитили более 17 тысяч с банковской карты тагильчанки
Неизвестные похитили более 17 тысяч с банковской карты тагильчанки
Сегодня, 17:29ОбществоФото: 1MI
Неизвестные похитили с банковской карты жительницы Нижнего Тагила более 17 тысяч рублей. Мужчину и женщину, попавших на записи камер видеонаблюдения, разыскивает полиция.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина. По ее словам, она оформила кредитную карту в одном из банков около двух лет назад, но потом потеряла ее. Средствами тагильчанка пользовалась через мобильное приложение. А несколько дней назад из банка пришло сообщение о подозрительной активности и блокировке карты.

Сотрудники правоохранительных органов проверили торговые точки, в которых злоумышленники расплачивались чужой картой. Покупки они совершали около оптового рынка на Гальянке. Под подозрением находится пара, попавшая на записи камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото:МУ МВД России «Нижнетагильское»

Уголовное дело расследуется дело краже в отношении электронных денежных средств. Просьба ко всем, кто располагает информацией о личностях подозреваемых, обратиться в дежурную часть по телефону (3435) 97-64-02.

Напомним, осенью 2021 года житель Нижнего Тагила нашел на улице банковскую карту и решил потратить с нее деньги. За покупки на сумму около шести тысяч рублей мужчина приговорен к одному году колонии строгого режима.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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