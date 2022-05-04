Отец 6 детей и врач Виктор Шипицын получил новое жилье в Екатеринбурге

Отец 6 детей и врач Виктор Шипицын получил новое жилье в Екатеринбурге
Отец 6 детей и врач Виктор Шипицын получил новое жилье в Екатеринбурге
Сегодня, 15:45ОбществоФото: pixabay.com
Екатеринбургский врач получит квартиру на той же улице, где он жил ранее со своими шестью детьми.

Врач-одиночка из Екатеринбурга готовится к новоселью. Получить новое жилье онкологу помог губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.

Речь идет о враче Викторе Шипицыне, который один занимается воспитанием шестерых детей. Его жена скоропостижно скончалась. О непростой ситуации мужчины стало известно губернатору, и он решил помочь доктору с получением нового дома.

Виктор сам выбрал новое жилье – на улице Первомайской, там же. Где находилась прежняя квартира. Сделал он это для удобства, ведь дети ходят в детсад и школу поблизости. К тому же, во дворе данного ЖК располагается большая детская площадка.

С ремонтом нового жилья семье тоже обещали помочь. В квартире будет две детских комнаты, комната для отца, гостиная, кухня и кладовые. Сейчас многодетный отец выбирает дизайн вместе со специалистами.

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