Отец 6 детей и врач Виктор Шипицын получил новое жилье в Екатеринбурге

Врач-одиночка из Екатеринбурга готовится к новоселью. Получить новое жилье онкологу помог губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики.
Речь идет о враче Викторе Шипицыне, который один занимается воспитанием шестерых детей. Его жена скоропостижно скончалась. О непростой ситуации мужчины стало известно губернатору, и он решил помочь доктору с получением нового дома.
Виктор сам выбрал новое жилье – на улице Первомайской, там же. Где находилась прежняя квартира. Сделал он это для удобства, ведь дети ходят в детсад и школу поблизости. К тому же, во дворе данного ЖК располагается большая детская площадка.
С ремонтом нового жилья семье тоже обещали помочь. В квартире будет две детских комнаты, комната для отца, гостиная, кухня и кладовые. Сейчас многодетный отец выбирает дизайн вместе со специалистами.