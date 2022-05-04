Политолог заявила о росте уровня патриотизма на Урале

Если вначале 2010-х годов наши сограждане говорили, что быть патриотом — это, прежде всего, проявлять любовь к своей стране, то со второй половины 2010-х годов достаточное количество людей говорит, что важно также что-то менять в своей стране, менять на ее благо, рассказала Анна Гурарий.