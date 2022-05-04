Политолог заявила о росте уровня патриотизма на Урале

По последним данным ВЦИОМ, рейтинг поддержки президента РФ Владимира Путина на Урале составляет 80,6%, он не опускался ниже 80,5% с 20 марта 2022 года. По словам политолога, также растут рейтинги доверия правительству России и политическим партиям.
По последним опросам, проведенным в конце апреля, безусловными патриотами считают себя 54% уральцев, а 92% — патриотами. Это максимальное значение с 2000 года. Также, по словам политолога, у людей меняется характер патриотического настроения.
Если вначале 2010-х годов наши сограждане говорили, что быть патриотом — это, прежде всего, проявлять любовь к своей стране, то со второй половины 2010-х годов достаточное количество людей говорит, что важно также что-то менять в своей стране, менять на ее благо, рассказала Анна Гурарий.
Она отметила, что резкий скачок поддержки президента и правительства РA произошел в 2014 году на фоне событий в Крыму. Анна Гурарий объясняет это эффектом единения вокруг флага, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.