В Нижнем Тагиле стали брать меньше ипотечных кредитов

Отмечается, что специалист не рекомендует покупать недвижимость в настоящее время с целью инвестиций. Это связано с тем, что квадратные метры являются активом с низким показателем ликвидности, который нельзя продать быстро без снижения цены на нее. Предсказать цены на недвижимость в настоящий момент сложно. С одной стороны, на все поднимаются цены, в том числе, на строительные материалы. При этом предполагается снижение спроса, так как фактические доходы граждан снижаются и деньги обесцениваются.