В Нижнем Тагиле стали брать меньше ипотечных кредитов

Отмечается, что уже сейчас доля заключенных договоров уменьшилась, в том числе, в таких крупных банках, как Сбербанк и ВТБ.
В этой статье представлены ответы на вопросы, стоит ли брать ипотеку в Нижнем Тагиле сейчас или лучше подождать, какие предложения действуют в финансовых организациях. Можно найти информацию по прогнозам ситуации со стоимостью жилья в следующем 2023 году, актуальные данные по внесению корректировок в льготные программы займа.
С 1 апреля этого года начинают действовать новые условия программы поддержки по ипотеке от государства. После рекордного повышения ключевой ставки ЦБ и ставок по займам рыночная ипотека также стала намного дороже.
Государственная программа кредитования изначально была перезапущена в 2020 году, чтобы сделать покупку недвижимости в новостройках наиболее доступной. Суть состояла в том, что банки выдают ипотеку на недвижимость по сниженной ставке, а разница между рыночными показателями компенсируется государством.
Всего есть несколько разновидностей программ государственной поддержки — на новостройки, семейная, для военных. Изменения коснулись только программы на новостройки. С 1 апреля этого года ставка по ипотеке выросла до 12% годовых. Лимит кредитования для Нижнего Тагила составляет 6 млн рублей. Требуется внести начальный взнос не менее 15% от цены недвижимого имущества. Предложение будет актуально до 1 июля.
По последним новостям, президент России В. В. Путин предложил уменьшить ставку с 12 до 9%. Эта мера была предложена, чтобы сделать приобретение недвижимости наиболее доступным и стимулировать строительство. По информации из СМИ, глава страны заявил, что программу нужно пролонгировать до окончания текущего года.
Спрос на первичном рынке жилых недвижимых объектов в России снизился на 15%, а на вторичном — на 12%. Прогнозируется, что на фоне снижения доступности кредитования спрос будет сокращаться и в дальнейшем.
Эксперт Константин Апрелев дал комментарий, что спрос и число сделок снижаются, что является неизбежным процессом в сложившейся ситуации. С 5 марта стало фиксироваться сокращение обращений за покупкой жилья, отметил специалист Ильдар Хусаинов.
По информации от «Циан», в среднем на вторичном рынке количество просмотров в крупных городах снизилось. Относительно произошедшего высказал мнение эксперт Апрелев. Он отметил, что большинство граждан, планировавших приобретение или реализацию квадратных метров без потребности срочно закрыть долги или сберечь средства, будут брать целевой заем на жилье с малой вероятностью.
В настоящее время в банках действуют различные программы для покупки вторичного жилья. Квартиру или апартаменты можно взять по ставке от 15,74% в МКБ. В Уралсиб можно взять ссуду «Готовое жилье». Предложение распространяется на квартиру, апартаменты или таунхаус. Нужно внести от 20% от цены недвижимого объекта.
В Совкомбанк действует предложение по покупке вторичных квадратных метров. Срок выплаты ссуды — до 20 лет. Ставка составляет 18,75%. Необходимо заплатить от 20% от цены недвижимого имущества, которое клиент берет в кредит.
В этом году продолжает работать программа «Сельская ипотека» от Минсельхоза. Однако, финансовые организации приостановили прием заявлений. Суть программы состоит в предоставлении возможности гражданам РФ приобрести жилье в сельской местности при помощи ипотеки по ставке не более 3% годовых.
Главной задачей программы является оживление сельских населенных пунктов и повышение числа жителей в них.
В настоящее время действует ряд предложений от банков по выдаче займов на строительство и покупку участка, загородного дома. Например, Банк Зенит предлагает взять кредит по ставке 16,49% по программе «Дом с участком». Срок возвращения ссуды — до 25 лет. Требуется сразу оплатить от 40% от цены недвижимого объекта. В банке «Открытие» действует программа «Загородный дом» от 17,29%.
Снижение ставок возможно, когда Банком России будет понижена ключевая ставка. Соответствующие сведения огласил Михаил Мишустин.
Глава кабмина особо отметил, что льготные условия по программам ипотеки сохраняются вне зависимости от увеличения ключевой ставки. Он отметил, что остается тем же процент по ипотечным ссудам, которые были выданы ранее под 7% годовых.
Во многих банках можно взять ипотеку со скидкой, если он обслуживает зарплатный счет клиента. Помимо этого, чтобы снизить ставку, можно внести большую сумму начального взноса. К примеру, от 40% и выше от цены недвижимости. При установлении ипотечной ставки банки особое внимание обращают на кредитную историю. Если ранее за клиентом были зафиксированы задолженности, вероятно, ставки по ипотеке будут выше.
При выплате ипотеки на текущий момент можно попробовать снизить ставку путем рефинансирования. Предварительно рекомендуется изучить предложения популярных банков в Нижнем Тагиле.
После резкого повышения ключевой ставки Центробанка до 20% годовых финансовые организации увеличили ставки по кредитным и сберегательным продуктам. Согласно словам экспертов, тем, кто уже вносит платежи по фиксированной ставке по ипотеке, не следует опасаться изменения условий кредитования. Итоговая цена на недвижимость не изменится для этой категории клиентов.
Эксперт в области экономики Константин Селянин дал комментарий, что если есть нужда купить жилье, этим вопросом требуется заняться. Если есть возможность участия в льготной программе, лучше воспользоваться предложениями банка сейчас.
Отмечается, что специалист не рекомендует покупать недвижимость в настоящее время с целью инвестиций. Это связано с тем, что квадратные метры являются активом с низким показателем ликвидности, который нельзя продать быстро без снижения цены на нее. Предсказать цены на недвижимость в настоящий момент сложно. С одной стороны, на все поднимаются цены, в том числе, на строительные материалы. При этом предполагается снижение спроса, так как фактические доходы граждан снижаются и деньги обесцениваются.
В 2022 году цены на новостройки от застройщиков и вторичную недвижимость увеличиваются. Высокий уровень инфляции и повышение ключевой ставки повлияли на ситуацию на рынке.
Сервис объявлений «Авито недвижимость» зафиксировал по итогам первого квартала 2022 года рост средней цены жилой недвижимости в новостройках на 7%, если сравнивать с 4 кварталом 2021 года. Эксперты предполагают, что в этом году на цены квадратных метров окажут значительное влияние геополитическая ситуация, цена за работу по застройке, наличие спроса.