Впервые с начала пандемии коронавируса тагильчан пустят на выпускные в детские сады

Впервые с начала пандемии коронавируса тагильчан пустят на выпускные в детские сады
Впервые с начала пандемии коронавируса тагильчан пустят на выпускные в детские сады
Сегодня, 15:27ОбществоФото: 1MI
Родители смогут присутствовать на выпускных в детских садах в Нижнем Тагиле в 2022 году при определенных условиях.

Ограничения на посещения родителями мероприятий в детских садах сняты. Однако они смогут присутствовать на выпускных только с соблюдением всех необходимых санитарных правил и требований. Точную информацию можно уточнять у заведующих, рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в МАДОУ «Радость».

Напомним, 10 марта 2022 года в Свердловской области были сняты почти все ограничения по COVID-19 в связи со спадом заболеваемости, кроме масочного режима. В регионе отменили действие QR-кодов, социальную дистанцию, запрет на массовые мероприятия. А в конце апреля губернатор Евгений Куйвашев ослабил масочный режим. Такая защита теперь требуется лишь в помещениях, где находится более 50 человек.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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