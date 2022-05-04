Впервые с начала пандемии коронавируса тагильчан пустят на выпускные в детские сады

Родители смогут присутствовать на выпускных в детских садах в Нижнем Тагиле в 2022 году при определенных условиях.

Ограничения на посещения родителями мероприятий в детских садах сняты. Однако они смогут присутствовать на выпускных только с соблюдением всех необходимых санитарных правил и требований. Точную информацию можно уточнять у заведующих, рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в МАДОУ «Радость». Напомним, 10 марта 2022 года в Свердловской области были сняты почти все ограничения по COVID-19 в связи со спадом заболеваемости, кроме масочного режима. В регионе отменили действие QR-кодов, социальную дистанцию, запрет на массовые мероприятия. А в конце апреля губернатор Евгений Куйвашев ослабил масочный режим. Такая защита теперь требуется лишь в помещениях, где находится более 50 человек. Губернатор Свердловской области Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения

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