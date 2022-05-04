Впервые за три года «Тагильский калейдоскоп» пройдет в очном формате

Впервые за три года «Тагильский калейдоскоп» пройдет в очном формате
Впервые за три года «Тагильский калейдоскоп» пройдет в очном формате
Сегодня, 11:31ОбществоФото: pixabay.com
Жители Нижнего Тагила могут посетить фестиваль, на котором выступят музыкальные группы, состоится розыгрыш призов, мастер-классы и ярмарка.

Тагильцев приглашают на VI Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» 14 мая в 13.00, который пройдет в парке «Народный». Мероприятия организовали Центр развития туризма и горадминистрация.

По данным пресс-службы Центра развития туризма Нижнего Тагила, хедлайнером мероприятия станет Уральский государственный народный хор. Также здесь состоится ярмарка сувенирной продукции.

Также на месте можно будет наблюдать работу тематической площадки с наличниками от музея «Вычурны балясины», а команда сапсёрферов «Sup.NT» презентует присутствующим катание на сапах по Тагильскому пруду.

А еще гостям мероприятия вручат подарки контактного зоопарка, кинотеатра и сети общепита.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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