Впервые за три года «Тагильский калейдоскоп» пройдет в очном формате

Тагильцев приглашают на VI Народный фестиваль «Тагильский калейдоскоп» 14 мая в 13.00, который пройдет в парке «Народный». Мероприятия организовали Центр развития туризма и горадминистрация.
По данным пресс-службы Центра развития туризма Нижнего Тагила, хедлайнером мероприятия станет Уральский государственный народный хор. Также здесь состоится ярмарка сувенирной продукции.
Также на месте можно будет наблюдать работу тематической площадки с наличниками от музея «Вычурны балясины», а команда сапсёрферов «Sup.NT» презентует присутствующим катание на сапах по Тагильскому пруду.
А еще гостям мероприятия вручат подарки контактного зоопарка, кинотеатра и сети общепита.