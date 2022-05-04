Юрист объяснил причины внимания московских властей к камерам ночных клубов

Юрист объяснил причины внимания московских властей к камерам ночных клубов
Юрист объяснил причины внимания московских властей к камерам ночных клубов
Сегодня, 17:19ОбществоФото: piqsels.com
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал, почему московские власти хотят получить доступ к системам видеонаблюдения в ночных клубах.

По сообщению NEWS.ru, юрист назвал требования к ночным клубам подключить их системы видеонаблюдения к Единому центру хранения данных мэрии абсолютно правильными с позиции юриспруденции. По его словам, ночные клубы являются публичными местами, поэтому в данном контексте нет никакой речи о конфиденциальности и персональных данных. Трунов отметил, что современные технологии способствуют снижению преступности во всей России.

«Мы видим феномен кардинального падения преступности, и это только благодаря новым технологиям, повсеместному видеонаблюдению. Кардинальное падение квартирных краж, потому что ни в один подъезд незаметно проникнуть нельзя. Даже если одну камеру заклеишь, всё равно тебя снимают соседние. Естественно, что новые технологии как средство борьбы за правопорядок и средство борьбы с преступностью на сегодняшний день одно из самых значительных достижений во всём мире. Я думаю, что с позиции юриспруденции это очень правильно», — заявил Трунов.

Юрист подчеркнул, что в России не так давно произошли теракты, в том числе взрывы в домах. Это поставило вопрос о необходимости дежурства в подъездах. Учитывая тот факт, что сейчас Российская Федерация на территории Украины проводит специальную военную операцию, нужно понимать, что существует вероятность повторения террористических актов. Поэтому в местах массового скопления людей необходимо не снижать бдительности.

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