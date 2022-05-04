Юрист объяснил причины внимания московских властей к камерам ночных клубов

«Мы видим феномен кардинального падения преступности, и это только благодаря новым технологиям, повсеместному видеонаблюдению. Кардинальное падение квартирных краж, потому что ни в один подъезд незаметно проникнуть нельзя. Даже если одну камеру заклеишь, всё равно тебя снимают соседние. Естественно, что новые технологии как средство борьбы за правопорядок и средство борьбы с преступностью на сегодняшний день одно из самых значительных достижений во всём мире. Я думаю, что с позиции юриспруденции это очень правильно», — заявил Трунов.