300 человек, прибивших из Таджикистана, нужно привить в г. Нижний Тагил
4 июня 2010, 17:21ОбществоArtem
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Иммунизация против полиомиелита будет проводится до 10-го июня.
Всех граждан Таджикистана, приехавших в Нижний Тагил с начала года, ждут для иммунизации в поликлиниках по месту регистрации или фактического проживания. Прививки будут ставить бесплатно. Как рассказала зам.начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, в Нижнем Тагиле зарегистрировано около 300 таджиков. Вакцины от полиомиелита для проведения их иммунизации хватит. Кроме того, уже сформированы иммунизационные бригады. Медики будут выезжать по адресам, по которым зарегистрированы таджики, и ставить им прививки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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