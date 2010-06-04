300 человек, прибивших из Таджикистана, нужно привить в г. Нижний Тагил

Всех граждан Таджикистана, приехавших в Нижний Тагил с начала года, ждут для иммунизации в поликлиниках по месту регистрации или фактического проживания. Прививки будут ставить бесплатно. Как рассказала зам.начальника нижнетагильского отдела Роспотребнадзора Ольга Котова, в Нижнем Тагиле зарегистрировано около 300 таджиков. Вакцины от полиомиелита для проведения их иммунизации хватит. Кроме того, уже сформированы иммунизационные бригады. Медики будут выезжать по адресам, по которым зарегистрированы таджики, и ставить им прививки.