4 миллиарда рублей потратят на модернизацию уральских предприятий

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном министерстве природных ресурсов, эти инвестиции благоприятно сказываются на экологии, так как новое оборудование соответствует природоохранным требованиям. Благодаря реконструкции, суммарный выброс предприятиями вредных веществ в атмосферу в прошлом году снизился по сравнению с предыдущим годом на 11,2% и составил около 1,5 миллионов тонн. Экорекордсменом стал Уральский алюминиевый завод. После вывода из эксплуатации устаревшего оборудования и снижения расхода сырья выбросы предприятия снизились на 52%. Сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 10,6% и составил почти 780 миллионов кубометров.