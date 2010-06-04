4 миллиарда рублей потратят на модернизацию уральских предприятий
4 июня 2010, 16:44ОбществоArtem
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Среднеуральские предприятия в прошлом году потратили на модернизацию и реконструкцию производства 3 миллиарда 850 тысяч рублей.
Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном министерстве природных ресурсов, эти инвестиции благоприятно сказываются на экологии, так как новое оборудование соответствует природоохранным требованиям. Благодаря реконструкции, суммарный выброс предприятиями вредных веществ в атмосферу в прошлом году снизился по сравнению с предыдущим годом на 11,2% и составил около 1,5 миллионов тонн. Экорекордсменом стал Уральский алюминиевый завод. После вывода из эксплуатации устаревшего оборудования и снижения расхода сырья выбросы предприятия снизились на 52%. Сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 10,6% и составил почти 780 миллионов кубометров.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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