Безработных в г. Нижний Тагил становится всё меньше
4 июня 2010, 17:04ОбществоArtem
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По данным центра занятости, сегодня в нашем городе зарегистрированы 5014 безработных.
Уровень безработицы - 2,47%, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. Ситуация на рынке труда улучшилась, констатируют эксперты. На первое января в центре занятости числились 6 319 тагильчан не имеющих работу и уровень безработицы был 3,06%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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