Безработных в г. Нижний Тагил становится всё меньше

Уровень безработицы - 2,47%, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета. Ситуация на рынке труда улучшилась, констатируют эксперты. На первое января в центре занятости числились 6 319 тагильчан не имеющих работу и уровень безработицы был 3,06%.