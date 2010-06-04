Даже годовалых малышей можно прививать от клещевого энцефалита

Для того, чтобы поставить прививку тагильчанам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. C начала эпидсезона в Нижнем Тагиле зарегистрировано более 1200 укусов клещей. 18 человек госпитализированы, 1 находится в реанимации. Почти каждый второй госпитализированный – пенсионер,рассказали во врачебно-физкультурном диспансере.