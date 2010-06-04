Даже годовалых малышей можно прививать от клещевого энцефалита
4 июня 2010, 17:12ОбществоArtem
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В России зарегистрированы вакцины против этой инфекции с детской дозировкой, которые можно использовать с возраста 12 месяцев — «Энцепур детский» и «ФСМЕ-ИММУН Джуниор».
Для того, чтобы поставить прививку тагильчанам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. C начала эпидсезона в Нижнем Тагиле зарегистрировано более 1200 укусов клещей. 18 человек госпитализированы, 1 находится в реанимации. Почти каждый второй госпитализированный – пенсионер,рассказали во врачебно-физкультурном диспансере.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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