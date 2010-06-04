Фестиваль современного искусства стартует сегодня в г. Нижний Тагил
4 июня 2010, 16:35ОбществоArtem
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В музее изобразительных искусств сегодня открылась одноимённая выставка молодых тагильских художников.
Там фотографии, живопись и графика. А в доме художника состоялась премьера нового спектакля арт-группы «Лаборатория событий» «матRЁшка». В этом перфомансе задействованы всего 3 актрисы. Они поделятся мыслями о том, как тяжело девушке искать и находить себя в несправедливом, неидеальном мире, рассказала нам член арт-групыы «Лаборатория событий» Елена Ионова.
Фестиваль «Полёт F» продлится до 27 июня. Тагильчане увидят ещё два спектакля «Лаборатории событий» - «Человек в кубе» и премьеру «День рыбака». Подобные фестивали – попытка молодых художников Нижнего Тагила жить в соответствии с тенденциями современного искусства, считает Елена Ионова.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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