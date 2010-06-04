Фестиваль современного искусства стартует сегодня в г. Нижний Тагил

Там фотографии, живопись и графика. А в доме художника состоялась премьера нового спектакля арт-группы «Лаборатория событий» «матRЁшка». В этом перфомансе задействованы всего 3 актрисы. Они поделятся мыслями о том, как тяжело девушке искать и находить себя в несправедливом, неидеальном мире, рассказала нам член арт-групыы «Лаборатория событий» Елена Ионова.