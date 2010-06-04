Фильм про аномальные явления снимают уральские уфологии
4 июня 2010, 16:14ОбществоArtem
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Премьера намечена на 1 сентября.
Работы ведутся на деньги Свердловского отделения русской уфологической станции. Как отмечает ГородФМ, в фильм войдут истории о перевале Дятлова, наблюдениях НЛО и других аномальных явлениях. В широкий прокат лента "Седьмая аномалия" не выйдет, но фильм выложат в Интернете.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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