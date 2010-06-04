Кошки смогут вести личные блоги

В основе беспроводного устройства — камера, датчик движения и GPS. Устройство отслеживает любую активность кошки и отсылает в Интернет определенные фразы, описывающие, что кошка делает на протяжении дня. К примеру, когда она с аппетитом ест, то появится сообщение: "Ем вкуснятину". В арсенале устройства пока что только 11 фраз, но в дальнейшем их число будет увеличиваться. Гаджет выполнен в виде кошачьего ошейника.