На Среднем Урале требуются 10 руководителей ГУПов
4 июня 2010, 12:12ОбществоArtem
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского мингосимущества, конкурс на замещение вакантных должностей объявлен распоряжением правительства Среднего Урала.
Руководители требуются в "Монетный щебеночный завод", "Газовые сети", на птицефабрику "Первоуральская", в управление санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Свердловской области, ГУП "Фармация", Рефтинский рыбхоз, "Областную контору пчеловодства", "Распорядительную дирекцию мингосимущества Свердловской области", "Ремонтно-реставрационные работы", "Региональный центр сбора и обработки информации".Условия и время проведения конкурса будут объявлены дополнительно и появятся на официальном сайте МУГИСО.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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