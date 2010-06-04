На Среднем Урале требуются 10 руководителей ГУПов

Руководители требуются в "Монетный щебеночный завод", "Газовые сети", на птицефабрику "Первоуральская", в управление санаторно-курортных и оздоровительных учреждений Свердловской области, ГУП "Фармация", Рефтинский рыбхоз, "Областную контору пчеловодства", "Распорядительную дирекцию мингосимущества Свердловской области", "Ремонтно-реставрационные работы", "Региональный центр сбора и обработки информации".Условия и время проведения конкурса будут объявлены дополнительно и появятся на официальном сайте МУГИСО.