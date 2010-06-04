На «Уралвагонзаводе» будет открыт новый цех
9 июня состоится торжественное открытие южного пролета малярно-сдаточного цеха «Уралвагонзавода». Модернизация цеха продолжалась почти четыре года.
Стоимость проекта превысила 44 миллионов евро, основным поставщиком оборудования выступила чешская фирма «АЛТА». Реализация проекта в рамках общей модернизации производства позволит довести качество покраски подвижного состава производства Уралвагонзавода до международных стандартов, повысив при этом экологическую безопасность технологии, сообщает пресс-служба УВЗ.
В торжественном открытии примут участие заместитель министра промышленности и торговли РФ, председатель Совета директоров ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Денис Мантуров, генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Олег Сиенко, губернатор Свердловской области Александр Мишарин.
Чешскую Республику представятгенеральный консул ЧР в Екатеринбурге Мирослав Рамеш, генеральный директор Чешского Экспортного Банка Лубомир Покорны, президент АО «АЛТА» Владимир Плашил.
© Ольга Орехова TagilCity.ru