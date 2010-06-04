На «Уралвагонзаводе» будет открыт новый цех

Стоимость проекта превысила 44 миллионов евро, основным поставщиком оборудования выступила чешская фирма «АЛТА». Реализация проекта в рамках общей модернизации производства позволит довести качество покраски подвижного состава производства Уралвагонзавода до международных стандартов, повысив при этом экологическую безопасность технологии, сообщает пресс-служба УВЗ.