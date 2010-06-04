Нормативы потребления коммунальных услуг увеличат, чтобы стимулировать ставить счетчики
4 июня 2010, 17:08ОбществоArtem
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Нормативы потребления энергоресурсов вырастут в Свердловской области.
Это приведет к увеличению квартплаты – но только у тех, кто не имеет приборов учета. Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь министерства энергетики и ЖКХ Елена Ильина, поручение об увеличении нормативов Региональной энергетической комиссии выдал председатель правительства Анатолий Гредин. Увеличить их планируется уже с 1 июля.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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