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Нормативы потребления коммунальных услуг увеличат, чтобы стимулировать ставить счетчики
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нормативы потребления коммунальных услуг увеличат, чтобы стимулировать ставить счетчики

4 июня 2010, 17:08ОбществоArtem
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