Нормативы потребления коммунальных услуг увеличат, чтобы стимулировать ставить счетчики

Это приведет к увеличению квартплаты – но только у тех, кто не имеет приборов учета. Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь министерства энергетики и ЖКХ Елена Ильина, поручение об увеличении нормативов Региональной энергетической комиссии выдал председатель правительства Анатолий Гредин. Увеличить их планируется уже с 1 июля.