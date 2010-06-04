Семья погибшего шахтёра из г. Нижний Тагил получит 1 миллион рублей и оклад за 2 года

От Евраза будет выплачена компенсация в 1 миллион рублей, также родные получат двухгодичный оклад работника по страховке, рассказал нам вице-президент по связям с общественностью компании Алексей Агуреев. Накануне в результате обрушения горной породы в Магнетитовой погиб 50-тилетний крепильщик шахты. 47-милетний участковый маркшейдер доставлен в больницу с переломом бедра и ключицы, сообщает пресс-служба следственного управления СКП РФ по Свердловской области.