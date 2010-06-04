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Семья погибшего шахтёра из г. Нижний Тагил получит 1 миллион рублей и оклад за 2 года
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Семья погибшего шахтёра из г. Нижний Тагил получит 1 миллион рублей и оклад за 2 года

4 июня 2010, 12:34ОбществоArtem
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