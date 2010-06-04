Семья погибшего шахтёра из г. Нижний Тагил получит 1 миллион рублей и оклад за 2 года
4 июня 2010, 12:34ОбществоArtem
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Решение выплатить компенсацию приняло руководство компании «Евраз Групп», которой принадлежит шахта.
От Евраза будет выплачена компенсация в 1 миллион рублей, также родные получат двухгодичный оклад работника по страховке, рассказал нам вице-президент по связям с общественностью компании Алексей Агуреев. Накануне в результате обрушения горной породы в Магнетитовой погиб 50-тилетний крепильщик шахты. 47-милетний участковый маркшейдер доставлен в больницу с переломом бедра и ключицы, сообщает пресс-служба следственного управления СКП РФ по Свердловской области.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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