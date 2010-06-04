Тагильские школьники прогулялись по Смычке
4 июня 2010, 16:22ОбществоArtem
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В экскурсии по самой крупной грузовой станции Свердловской области приняли участие 15 подростков нижнетагильской профильной школы-интерната №10 РЖД.
Учащимся показали основные моменты работы станции, дали представление о том, какие грузы через нее проходят, с какими грузоотправителями ведется работа. Ребята побывали в самом сердце Смычки – на объединенном посту электрической централизации. Оттуда контролируют 226 стрелок станции, включенных в централизованное управление. На пешеходном мосту школьники увидели процесс роспуска вагонов, узнали о профессии составителя поездов. По словам зам.председателя молодежной организации отделения Эльвиры Хаматзаровой, ранее ребята могли представлять принцип работы станции только по рассказам работающих там родителей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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