Тагильские школьники прогулялись по Смычке

Учащимся показали основные моменты работы станции, дали представление о том, какие грузы через нее проходят, с какими грузоотправителями ведется работа. Ребята побывали в самом сердце Смычки – на объединенном посту электрической централизации. Оттуда контролируют 226 стрелок станции, включенных в централизованное управление. На пешеходном мосту школьники увидели процесс роспуска вагонов, узнали о профессии составителя поездов. По словам зам.председателя молодежной организации отделения Эльвиры Хаматзаровой, ранее ребята могли представлять принцип работы станции только по рассказам работающих там родителей.