Уральская молодежь не хочет учиться на робототехников

Как передает «Новый Регион», конкурс на специальность менеджера в Уральском федеральном университете может в сотни раз превышать конкурс на факультет энергосберегающих технологий. Работники вузов раскрыли секрет дисбаланса: на «инновационных» специальностях трудней учиться, поэтому там больше отсев, чем на привычных гуманитарных факультетах. При этом, к примеру, в УрГУ широкий спектр новых специальностей: перспективные материалы, нанотехнологии, физическое приборостроение, робототехнику и информационную безопасность.