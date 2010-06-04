Уральская молодежь не хочет учиться на робототехников
4 июня 2010, 12:08ОбществоArtem
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Нынешних абитуриентов не привлекают инновационные профессии – в этом признаются в приемных комиссиях уральских вузов.
Как передает «Новый Регион», конкурс на специальность менеджера в Уральском федеральном университете может в сотни раз превышать конкурс на факультет энергосберегающих технологий. Работники вузов раскрыли секрет дисбаланса: на «инновационных» специальностях трудней учиться, поэтому там больше отсев, чем на привычных гуманитарных факультетах. При этом, к примеру, в УрГУ широкий спектр новых специальностей: перспективные материалы, нанотехнологии, физическое приборостроение, робототехнику и информационную безопасность.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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