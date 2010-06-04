В г. Нижний Тагил вырос уровень средней заработной платы

Сотрудники Уралхимпласта получают, в среднем, 16 тысяч 300. А средняя зарплата тагильских железнодорожников превышает 25 тысяч рублей. Снижение уровня средней заработной платы наблюдается только на химзаводе Планта. Там она находится на уровне 11, 5 тысяч рублей. Такие данные были озвучены на городском антикризисном штабе. Как отмечает информационно-аналитическое управление муниципалитета, самыми проблемными сегодня остаются Криомаш, Котельно-радиаторный завод и Нижнетагильский завод огнеупоров. Решено рекомендовать местным потребителям огнеупоров, радиаторов и спецпродукции закупать это у местных производителей.