Золотую соску обнаружили наркополицейские в цыганском коттедже

Соска лежала в сейфе вместе с остальными украшениями. Судя по логотипу, драгоценную пустышку изготовила компания «Версаче», ее примерная стоимость – миллион рублей. Установить связь между драгоценностями и проданными наркотиками оперативники не смогли, поэтому их пришлось вернуть цыганским баронам, сообщает АПИ.