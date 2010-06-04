Золотую соску обнаружили наркополицейские в цыганском коттедже
4 июня 2010, 16:18ОбществоArtem
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Золотую соску обнаружили свердловские наркополицейские во время обыска в цыганском коттедже.
Соска лежала в сейфе вместе с остальными украшениями. Судя по логотипу, драгоценную пустышку изготовила компания «Версаче», ее примерная стоимость – миллион рублей. Установить связь между драгоценностями и проданными наркотиками оперативники не смогли, поэтому их пришлось вернуть цыганским баронам, сообщает АПИ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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