Mercedes-Benz представил «трековый» вариант суперкара SLS AMG
Компания Mercedes-Benz представила «трековую» модификацию суперкара SLS AMG, которая получила название SLS AMG GT и будет доступна как с кузовом «купе», так и в открытой версии. SLS AMG GT теперь оснащается форсированным на 20 лошадиных сил атмосферным мотором V8 (с 571 до 591 лошадиной силы) и модернизированной коробкой передач (сократилось время смены ступеней) с двумя сцеплениями. С нуля до ста километров в час купе SLS AMG GT разгоняется за 3,7 секунды (на 0,1 секунды быстрее), до 200 километров в час за 11,2 секунды, а его максимальная скорость выросла с 317 до 320 километров в час.
Кроме того, новинка получила более жесткие настройки адаптивной подвески и избавилась от режима «Комфорт», сохранив только алгоритмы «Sport» и «Sport Plus». Как говорится в официальном пресс-релизе компании, режим «Спорт» будет оптимальным для дорог и треков с неоднородным покрытием и сложным рельефом – например, для Нюрбургринга, а режим «Спор Плюс» подойдет для идеально ровных дорог или заездов по трассам вроде Хокейнхайма. Интерьер SLS AMG GT будет оформлен в темных оттенках с контрастной красной строчкой на сиденьях и передней панели. Приборная панель получила темную подложку вместо серебристой, на сиденьях появились вставки из Алькантары, а на руле – центральная отметка из красной кожи. В Германии Mercedes-Benz SLS AMG GT будет стоить от 204 680 евро за версию купе и 213 тысячи евро за версию с открытым кузовом. В продаже новинки появятся в октябре 2012 года.
Фото Mercedes-Benz