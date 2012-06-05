Mercedes-Benz представил «трековый» вариант суперкара SLS AMG

Кроме того, новинка получила более жесткие настройки адаптивной подвески и избавилась от режима «Комфорт», сохранив только алгоритмы «Sport» и «Sport Plus». Как говорится в официальном пресс-релизе компании, режим «Спорт» будет оптимальным для дорог и треков с неоднородным покрытием и сложным рельефом – например, для Нюрбургринга, а режим «Спор Плюс» подойдет для идеально ровных дорог или заездов по трассам вроде Хокейнхайма. Интерьер SLS AMG GT будет оформлен в темных оттенках с контрастной красной строчкой на сиденьях и передней панели. Приборная панель получила темную подложку вместо серебристой, на сиденьях появились вставки из Алькантары, а на руле – центральная отметка из красной кожи. В Германии Mercedes-Benz SLS AMG GT будет стоить от 204 680 евро за версию купе и 213 тысячи евро за версию с открытым кузовом. В продаже новинки появятся в октябре 2012 года.