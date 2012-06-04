На Международном фестивале «Интермузей-2012» тагильчане представляют проект «Старый Демидовский завод»
Этим летом в Москве стартовал Международный фестиваль музеев «Интермузей-2012», где наш город представляет проект «Создание эко-индустриального технопарка «Старый Демидовский завод». Проект масштабный и уникальный, поскольку будет сохранен и использован в культурном плане Нижнетагильский металлургический завод XVIII-XX вв с прилегающими к нему территориями.
Предполагаетсясоздание трех зон: исторической, историко-производственной иисторико-досуговой. На них будут представлены мастерские народных промыслов,промышленные выставки, зимний сад, детский технопарк, молодежный центр иинновационное металлургическое производство. В итоге завод-музей долженпревратиться в объект, интересный как самим тагильчанам, так и туристам.
На музейномфестивале тагильский проект ждут с нетерпением:
Презентацияи обсуждение проекта в рамках фестиваля представляется особо важным, так как онявляется уникальным для России и опыт тагильчан будет существенен и дляроссийских коллег, и для западных специалистов. Последние, кроме того, могутвысказать свое экспертное мнение или дать консультации по дальнейшим путямразвития проекта президент Российского комитета Международного совета музеевВладимир Толстой.
Как сообщаетпресс-служба Администрации города, «Интермузей» - это центральное событие вмузейной жизни страны, это международный форум, на котором обсуждаютсяважнейшие проблемы развития музеев. В 2012 году в фестивале примут участиеболее 150 музеев России и стран СНГ.
© TagilCity.ru