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На Международном фестивале «Интермузей-2012» тагильчане представляют проект «Старый Демидовский завод»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Международном фестивале «Интермузей-2012» тагильчане представляют проект «Старый Демидовский завод»

4 июня 2012, 11:23Общество
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