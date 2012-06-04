На Международном фестивале «Интермузей-2012» тагильчане представляют проект «Старый Демидовский завод»

Предполагаетсясоздание трех зон: исторической, историко-производственной иисторико-досуговой. На них будут представлены мастерские народных промыслов,промышленные выставки, зимний сад, детский технопарк, молодежный центр иинновационное металлургическое производство. В итоге завод-музей долженпревратиться в объект, интересный как самим тагильчанам, так и туристам.

На музейномфестивале тагильский проект ждут с нетерпением:

Презентацияи обсуждение проекта в рамках фестиваля представляется особо важным, так как онявляется уникальным для России и опыт тагильчан будет существенен и дляроссийских коллег, и для западных специалистов. Последние, кроме того, могутвысказать свое экспертное мнение или дать консультации по дальнейшим путямразвития проекта президент Российского комитета Международного совета музеевВладимир Толстой.

Как сообщаетпресс-служба Администрации города, «Интермузей» - это центральное событие вмузейной жизни страны, это международный форум, на котором обсуждаютсяважнейшие проблемы развития музеев. В 2012 году в фестивале примут участиеболее 150 музеев России и стран СНГ.