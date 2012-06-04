Парад костюмов литературных героев, шутки, конкурсы, клоуны - акция «Читайте с нами! Читайте сами!» (ФОТО)

Началодейство взяло в Центральной детской библиотеке, где собрались участникимероприятия. Задорной ноткой праздника стало активное присутствие клоунов«Пестрого зонтика» Жорика и Катюши. Все ребята нарядились в маски литературныхгероев, которые изготовили самостоятельно и начали репетировать кричалки опользе чтения.

На праздникедействовало несколько игровых площадок, организованных библиотекарями.Например, площадка «Я б в артисты пошел», где ребята обсуждали, что должен уметьнастоящий артист и даже поставили мини-спектакль.

Необычнуюзатею предложили детям в зале иностранной литературы. Там работала площадка «PlayStation». Чтобы собрать игровыепазлы приходилось применять свои знания на иностранных языках. Как сообщаетпресс-служба Центральной городской библиотеки, еще ребята побывали на правовомпортале, делали оригами, пели песни, отгадывали музыкальные загадки, играли вподвижные игры, фотографировались на чудесной скамеечке с высказываниями очтении, путешествовали в историю нашего города на Демидовском экспрессе.

В 11 часоввсе участники мероприятия вышли на улицу, выстроились в колонну и началишествие. Выглядело это, надо сказать, грандиозно, поскольку парад литературныхгероев завораживал своей маскарадностью. Дети и взрослые несли воздушные шары илозунги о чтении.

Колоннадвигалась до парка им. Бондина, где ее приветствовал заместитель главы городаВалерий Георгиевич Суров. Он пожелал ребятам встречать хороших друзей и читатьинтересные книги. После обращение в небо полетели шары с посланиями. В них былинапутственные слова к «не читающим» литературу сверстникам.

Далеепраздник продолжился уже в парке на площадке «Читальный зал под открытымнебом», где проходили самые разные игры.