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Парад костюмов литературных героев, шутки, конкурсы, клоуны - акция «Читайте с нами! Читайте сами!» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Парад костюмов литературных героев, шутки, конкурсы, клоуны - акция «Читайте с нами! Читайте сами!» (ФОТО)

4 июня 2012, 10:35Общество
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